Banquells baila y honra a Dulce

Un viaje entre las baladas, la comedia musical y un homenaje a una fabulosa intérprete, fue lo que ofreció Rocío Banquells durante su concierto en el Teatro Metropólitan, el cual formó parte de su Abrázame Tour 2026.

En esta ocasión el público que se dio cita en este recinto era muy particular, porque lo mismo había personas de la tercera edad, que jóvenes o grupos de chicos de la comunidad LGBTTTIQ, que han hecho de la música de Rocío Banquells parte de la banda sonora de su vida.

El escenario se encontraba tapado con un telón blanco, el cual cayó en cuanto se apagaron las luces, entonces Rocío Banquells se dejó ver en escena. Ataviada con un elegante traje blanco y con su cabello recogido en una coleta alta, la intérprete permaneció inmóvil en lo alto de una escalinata, y entre los gritos del público comenzó a cantar el tema “Amantes”.

“Buenas noches, gracias por estar con nosotros esta noche, qué emoción poder abrir este 2026 con ustedes, hemos preparado algo que ojalá les guste, porque si hay algo importante dentro de mi profesión, eso son ustedes”, expresó Banquells.

Un momento emotivo sucedió, cuando Rocío Banquells comentó que le rendiría un homenaje a una gran artista y amiga, haciendo referencia a la cantante Dulce, quien falleció el 25 de diciembre de 2024. Luego de estas palabras una de sus coristas entonó “Tu muñeca” y después la propia Rocío se integró con “No soy una muñeca”.