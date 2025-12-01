Barajas comparte pasión por la lectura

El autor Benjamín Barajas Sánchez compartió su pasión por la lectura y escritura en sus dos nuevos libros: Las mil y una palabras y Los muebles de la mente. En una presentación que se llevó a cabo el miércoles, en la Capilla Alfonsina, Barajas declaró: “Soy como Borges: me gusta más lo que he leído que lo que he escrito”.

Es por eso que en Las mil y una palabras comparte su lectura personal sobre textos clásicos escritos por Franz Kafka, Soren Aabye Kierkegaard, Joseph Conrad, Sor Juana Inés de la Cruz, Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato, Dolores Castro, Sócrates, San Juan de la Cruz, Immanuel Kant, Hegel y Marcel Proust.

Compilación

“Me tiene que gustar la novela o la obra que reseño, porque de lo contrario no saldrá correctamente el ensayo. Escribir reseñas periodísticas es un reto”, comentó.

Este ejercicio que ha hecho Barajas también se puede leer en Los muebles de la mente, donde compila las publicaciones que ha tenido en suplemento cultural Confabulario.

Presentación

“Las reseñas de Barajas inmediatamente atraparon mi atención como editor y, sin duda, atraparán a sus lectores. Son reflexiones sobre la lectura, la escritura, la ilustración, la defensa de las bibliotecas y la apología del libro; en sí, un homenaje personalísimo al libro”, dijo Julio Aguilar, editor del mencionado suplemento, en la presentación.

En el evento también participaron el ensayista Evodio Escalante y el director de la sede, Javier Garciadiego.