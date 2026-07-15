Bárbara de Regil hizo buches de cloro

Un descuido doméstico estuvo a punto de convertirse en una tragedia para Bárbara de Regil, quien reveló que tuvo que recibir atención médica de emergencia después de beber cloro por accidente al confundir una botella con agua.

La actriz compartió lo ocurrido a través de sus redes sociales, donde explicó que vio una botella junto a una cubeta y, sin pensarlo, creyó que contenía agua. Tras dar un sorbo, notó de inmediato un sabor extraño y descubrió que en realidad era cloro. “Estas son las cosas que solo me pasan a mí”, comentó con el sentido del humor que la caracteriza, aunque reconoció que el susto fue enorme y decidió acudir de inmediato con una doctora para descartar complicaciones.

Afortunadamente, la protagonista de Rosario Tijeras informó que su estado de salud es estable, ya que la cantidad ingerida fue mínima y recibió atención médica de forma oportuna. Contó que fue regañada por la especialista, quien le recordó el riesgo que representa almacenar productos de limpieza en envases que pueden confundirse.