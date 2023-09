Bárbara de Regil sufre acoso en NY

Bárbara de Regil es la mamá más orgullosa por el debut de su hija Mar de Regil como diseñadora, y lo hace en las grandes ligas, en el Fashion Week de Nueva York Primavera-Verano 2024, donde la joven de 19 años lució algunas de sus creaciones; una de estas, portada por su madre, quien sufrió acoso en las calles de esa ciudad mientras disfrutaban el evento.

La actriz de Rosario Tijeras acompañó a su hija en esta aventura, le dedicó un emotivo mensaje en el que expresa lo orgullosa que está de ella, recuerda que desde los cinco años tenía el sueño de ser diseñadora y ha empezado con el pie derecho.

Aunque varios aplaudieron el logro de la joven, otros la tacharon de “nepo baby”, término pata nombrar a los hijos de famosos que han conseguido el éxito porque sus padres son conocidos.

Durante su estancia en Nueva York, Bárbara y su hija Mar caminaban por las calles de la glamorosa ciudad cuando la actriz de 36 años sufrió acoso sexual, según relató en un video, pues su hija Mar presenció el momento en el que un hombre corpulento tocó el trasero de la actriz, quien, aunque se percató de lo ocurrido, decidió no reaccionar en el momento porque el hombre estaba visiblemente drogado.

“Pues que te toquen la pompa no es normal, no es normal que actúes como si no pasara nada o con naturalidad, deberías de haber armado un show y denunciar”, opinó un cibernauta; otros aplaudieron que la actriz, pese a lo polémica que es, siempre se muestra dispuesta a apoyar a su hija, como lo hizo difundiendo las pinturas de Mar que tanto dieron de qué hablar por altos precios y por no ser creaciones originales.

“Bárbara, creo que te podemos criticar muchas cosas, eres una mujer muy polémica, pero el apoyo que le das a tu hija es admirable, la manera que utilizas todos los recursos, desde económicos, contactos, etcétera, para impulsarla, es de verdad muy enternecedor. Creo que dejas de ser tú la actriz para dejarle toda la cámara a ella”, se lee.