Bárbara Mori hace el cine que soñó

A inicios de los 2000, en el cine nacional no aceptaban “a la gente bonita de la tv” y Bárbara Mori estaba lejos de él por ser la estrella de las telenovelas Mirada de mujer y Rubí. Pero un día, porque no deseaba seguir perpetuando la imagen de guapa y sexy, dejó de aceptar proyectos y enfocarse en la pantalla grande, lo cual cuenta, no le fue fácil.

Más de 20 años después, la actriz protagoniza la más reciente película de Amat Escalante, Perdidos en la noche, que compitió en Cannes, está recorriendo los festivales del cine del mundo y aterrizará en el Festival Internacional de Cine de Morelia, que arranca el 20 de octubre, para de ahí estrenar en salas de cine. “La transición al cine costó trabajo porque había mucho estigma con la gente ‘bonita’ de la tv, entonces fue ir construyendo, tomar decisiones que parecían malas”, cuenta Mori.

Para lograrlo ocupó su sentido ahorrativo, a fin de aguantar mucho tiempo sin empleo y echó mano de su intuición, a la que no deja de agradecerle todo lo que ha logrado. Sobre todo, porque realmente sólo estudió actuación cinco meses y todo lo demás lo fue aprendiendo sobre la marcha. “Una vez que comenzó a irme bien (en la tv), en lugar de despilfarrar el dinero lo guardé y eso me sirvió para tomar decisiones desde un lugar mejor. Vengo de una pobreza absoluta, crecí en mi infancia y adolescencia sin oportunidad de nada; una vez que salí de casa a los 17 años tuve que ganarme la vida, ser mesera, salir adelante me costó y eso lo tuve siempre presente”.