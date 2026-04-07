Bárbara Mori no quiere perder tiempo

Bárbara Mori fue cuestionada acerca de si consideraría participar en un reality como La casa de los famosos México, en caso de que los productores le extendieran esa invitación. Convencida, respondió que “no”, debido a que cuenta con la fortuna de poder elegir entre los proyectos que se le ofrecen. Sin embargo, su comentario no fue tomado a bien por algunos usuarios que recuerdan que, hace solo seis meses, su hijo Sergio Mayer Mori participó en uno: La Granja VIP.

Un clip, donde la actriz es entrevistada por diferentes medios, como El Gordo y la Flaca y Canal 6, ha llamado la atención, pues Mori afirma que, en la actualidad, no participaría en un reality show de convivencia.

Mori se dijo afortunada de no contar con una situación financiera que la obligue, u orille, a aceptar algún proyecto, que no sea de su gusto, solo por la remuneración económica que podría suponer. “Yo espero que toda la vida que me resta, tengo 48 años, me faltan, que... ¿otros 30, 40 años de vida?, espero que en estos 30 o 40 años de vida, que me faltan por vivir, no tenga la necesidad de algo así porque, cuando tienes la necesidad, hay otras cosas que se vuelven prioridad, yo tengo el privilegio de escoger qué hacer con mi vida, eso lo agradezco profundamente, hoy no lo haría”, indicó.

No vio el programa

De hecho, en un clip de La Granja VIP, se puede escuchar cuando tanto el hijo de Bárbara como Campomanes dicen tener la certeza de que la actriz no veía el reality, debido a que, por su forma de ser y pensar, consideraron que lo más probable es que estuviese invirtiendo su tiempo en asuntos de mayor trascendencia intelectual. “No lo digo en mal, no es que sea una cuestión de soberbia, simplemente y seguramente ella va a ocupar su tiempo en otras cosas, ¿sabes?, no en prender una televisión para ver un ‘reality’, sino la va a prender para ver una serie, porque no tiene tiempo, porque está creando, haciendo otras cosas que para ella son importantes, no es que no quiera verte, no tiene tiempo”, dijo Campomanes.

Por su parte, en más de una ocasión, Mayer Mori reconoció que el motivo por el que participaba en La granja VIP era por el sueldo que recibiría y, además, para tratar de dar a conocer su música.