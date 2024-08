Luego de que Fernando Rovzar se refiriera a Bárbara Mori como su esposa, la prensa cuestionó a la pareja para conocer si ya se habían casado, y sus respuestas dejaron abierta la puerta a esta posibilidad, pues no quisieron entrar en detalles de cuál es el estado civil en el que se encuentran.

La actriz y el productor de cine comenzaron su relación en 2018, a lo largo de los años, han trabajado juntos en diferentes proyectos cinematográficos, como es el caso de Las Azules, nueva serie de Apple TV. Fue durante la alfombra roja del estreno que los medios abordaron a cada uno de ellos, pues caminaron frente a las cámaras por separado.

La primera en responder fue Bárbara, que a pesar de no haber dado una respuesta afirmativa, expresó que ella y Rovzar han llegado a la conclusión que estuvieron casados en vidas pasadas. “Estamos casados desde muchas vidas antes, no sé cómo explicarte, pero luego nos tomamos un café y te cuento a detalle”, dijo.

Lo que sí afirmó es que se encuentra en el mejor momento y la relación amorosa más estable en la que ha estado: “Me siento mejor que nunca y él está también en su mejor momento, eso es super importante para tener una relación en la que honras a la persona que tienen al frente, y no hay una lucha ni guerra de poder, de querer ganar o tener la razón, como me pasó muchos años; es honrarlo, respetarlo, como ser humano, como padre, como hombre”.

La dicha que la actriz experimenta es tal que describió su relación como “un sueño”. “Él me deja a mí y yo lo dejo ser a él y, como somos, nos admiramos, no necesitamos cambiar nada del uno al otro, es un sueño”, destacó.

Por su parte, Rovzar aseguró que se refiere a Mori como su esposa, debido a que es el término más cercano a describir la unión que sostienen. “La razón por la que yo digo ‘esposa’, la verdad, es porque no hay otra manera de decirlo, decir algo menos no sería algo real, no sería cierto. Digo ‘esposa’ porque es el término que más se parece a lo que tengo”, explicó.

Así como Bárbara, mostró gratitud por la relación que comparten: “Me siento profundamente afortunado de estar en una relación tan sólida, tan amorosa, tan increíble, donde nos complementamos y nos apoyamos”.