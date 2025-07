Bárbara Torres se va de Master Chef

Conocida como “la argentina más mexicana”, el pasado fin de semana Bárbara Torres preparó su último platillo en la cocina más famosa de México: Master Chef Celebrity Generaciones, situación que más que tristeza le dejó un sentimiento de gratitud. “Sí me dio tristeza, obviamente, porque es un programa que si me hubieran dicho ‘vas a seguir hasta el final pero sin competir, pero vas a seguir cocinando’, lo hubiera seguido haciendo, feliz de la vida”, confesó la comediante.

“Por eso me da tristeza porque fue una salida de un programa muy entrañable, pero no triste de sufrimiento, todo lo contrario, salgo feliz, tuve una experiencia súper agradable, una experiencia muy bonita, me reencontré conmigo de una forma espectacular, conecté con algo que no sabía que era la cocina, la comida específicamente, entonces siento que gané, gané demasiado”, continuó.

Este sobrenombre que primeramente fue pronunciado por el resto de participantes del reality show le fue otorgado por su capacidad de interpretar y recrear la cocina mexicana, incluso mejor que algunos de sus compañeros mexicanos.