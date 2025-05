Bárbara y Zabaleta discutieron en rodaje

Con el estreno de Secretos de pareja salieron a la luz varios episodios que los famosos han vivido en sus carreras artísticas, tal es el caso de Bárbara de Regil, quien compartió el encuentro que tuvo con Susana Zabaleta durante las grabaciones de Rosario Tijeras.

Durante su aparición en el estreno del programa transmitido por Canela TV, Regil se refirió a un incidente relacionado con la pareja de Ricardo Pérez, con quien coincidió en la cuarta temporada de la popular serie que protagonizó.

En el último proyecto que hice de Rosario Tijeras 4 Susana Zabaleta, híjole, sí, ya me habían hablado pesado de ella, pero nunca pensé cómo era. Yo como que no quise hacerme malas ideas hasta que la conocí, contó.

Según las declaraciones de la intérprete de 37 años, a medida que el proyecto tomaba forma, ciertos comportamientos de la cantante reforzaron las versiones que previamente habían compartido algunos de sus colegas.

Yo estaba en una videollamada con Mar (su hija) y, cuando terminé la llamada, me empezó a hacer burla. Empezó a imitarme, contó.

Y agregó: "Mi propia experiencia fue lo que me dijeron los demás. Todos me contaron que empezó a decir ´ay, esto aguanta. Esto aguanta. Yo no quiero. Me voy a comprar una casa en Las Lomas´... Empezó a decir mucha tonterías". Por otra parte, reveló que durante el rodaje de una escena de la serie, la también conductora la golpeó bastante fuerte. Aparentemente, como parte de una broma. "Me pega horrible, y dije ´es broma´. Volteo y le digo ´no te lleves pesado conmigo´, y me dijo ´yo no me llevo pesado. Yo vivo pesado´", compartió.

La polémica tras el primer episodio del reality ha desatado diversas reacciones, pues mientras ciertos usuarios critican a Susana Zabaleta por su actitud y la califican como "grosera", otros defienden su forma directa de ser y señalan a Bárbara de Regil de exagerada, pues anteriormente ya ha protagonizado varias polémicas con otras artistas.