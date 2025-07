Bárbara ya no quiere estar encerrada

El último platillo de Bárbara Torres en Master Chef Celebrity Generaciones fue aderezado con el amor que la actriz dio a este programa, por eso ahora reafirma que lo suyo es la cocina y no estar encerrada en una polémica casa.

Satisfecha

La actriz recordó su paso por La casa de los famosos, y al preguntarle si estaría dispuesta a volver a este formato (tras destacar en la emisión culinaria), ella fue sincera en sus objetivos.

“No, ahora no siento atracción. Ahora reflexiono que no se toman ni buenas ni malas decisiones, las cosas pasan por algo y ahora puedo decir que Dios tenía cosas grandes preparadas para mí”, declaró.

Ahora, confiesa, se siente como el Ave Fénix que resurge, porque no solo fue competir en el programa de TV Azteca, fue conocer que el amor que se pone en cada platillo conecta no solo con los platillos, también con las personas. “Hay quienes hasta me siguen pasando recetas, como una señora. Estas muestras de afecto son un regocijo para el alma”, afirma.