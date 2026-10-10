Barbie presenta edición Día de Muertos

Con motivo de Día de Muertos, Barbie acaba de presentar una edición premium como un homenaje a la tradicional Catrina. Su diseño con silueta elegante y vestuario sobrio enaltece a una de las celebraciones mexicanas más trascendentales.

Rafael Álvarez, director de Marketing para la categoría de muñecas de Mattel Latinoamérica, indicó durante la presentación que “hay colecciones que nacen para acompañar una temporada y hay otras que con el tiempo se convierten en parte de la conversación y de las tradiciones que las inspiran”, y esa es la idea que precede la Barbie de Día de Muertos 2026. En los últimos siete años, esta muñeca ha explorado diferentes expresiones de la conmemoración, mostrando respeto y orgullo por sus raíces.

Cultura

La nueva Barbie rinde homenaje a la Catrina, uno de los símbolos inconfundibles de México, y al respecto añadió “es una pieza que requirió un enorme trabajo creativo y una profunda visión de nuestra cultura”.

Retomando diversos elementos del personaje creado por José Guadalupe Posadas, su look se distingue por su estética de finales del siglo XIX y principios del siglo XX: sombreros amplios, siluetas sofisticadas, encajes y detalles ornamentales que evocan la elegancia de la época, pero reinterpretada desde una mirada contemporánea y coleccionable.

¿Dónde conseguirla?

La nueva Barbie premium de Día de Muertos 2026 puede conseguirse solamente en la tienda en línea del Palacio de Hierro. Su precio es de 2 mil 399 pesos. Si te interesa tenerla en tu colección o como un detalle de temporada, apresúrate a conseguirla porque las piezas son limitadas.