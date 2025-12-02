Barcelona llega a la FIL Guadalajara

“Con los 69 autores invitados, que son nuestros mejores embajadores, los 10 mil libros que encontrarán en la librería de nuestro pabellón y las decenas de actividades que organizaremos o en las que participaremos, Barcelona se ofrece como la ciudad puente para construir ese futuro compartido”, afirmó el alcalde Jaume Collboni, quien asegura que esa ciudad, invitada de honor de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, llega a México para conquistar al casi millón de asistentes que visitarán este espacio.

Deuda histórica

“El 80 % de la producción literaria de España se edita en Barcelona”, dijo Collboni, y reconoció que Barcelona ha vuelto a la FIL, para ejercer más que nunca de puente transatlántico. “Un puente transatlántico literario, cultural, académico y también político; un puente entre España, Europa y Latinoamérica ha vuelto para ser la gran capital europea Mediterránea y Latinoamericana el nexo cultural científico académico y económico entre continentes. Barcelona quiere seguir la capital de la edición en español, queremos ser ‘el corazón vivo de una lengua de centenares de millones de personas’, como escribió el editor Ricardo Cayuela. Para ello hay que reforzar los lazos que nos unen, con una lengua que nos pertenece, con una cultura que nos permite mirar al pasado con honestidad y al futuro con esperanza”, indicó.

Para ello han ideado un programa literario y cultural diverso y plural, con escritores consagrados y jóvenes plumas, y con una serie de actividades para compartir Barcelona, como será la fiesta de Sant Jordi, a celebrarse el próximo 6 de diciembre, “donde vamos a hacer una pequeña demostración, una prueba de lo que es Sant Jordi”.

Añadió que “Barcelona y Cataluña, estamos en deuda con México por el catalán. Entre los años 40 y 70 México fue el refugio de parte de los intelectuales españoles y también de las letras catalanas. Aquí se publicaron unos 800 títulos entre libros y revistas. Y fue la nueva patria de algunos grandes autores de nuestra literatura, como Josep Carné o Pere Calders, que escribieron en catalán y desde México, algunas de sus mejores obras. En México salvamos nuestras palabras”.

Dijo también que el mundo editorial barcelonés, cada año, ha estado presente en la feria, puesto que esta es la feria del libro más importante del mundo en lengua española, pero este año la ciudad entera, toda la ciudad estará presente en la feria, con una delegación encabezada por Eduardo Mendoza y Joan Manuel Serrat, que son dos de sus grandes embajadores.