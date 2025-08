Basta de abusos: Verónica Castro

Verónica Castro es una presencia fundamental en la industria del entretenimiento en México desde hace seis décadas. Durante todo este tiempo rompió moldes y abrió camino en una industria que, como ella misma dijo, obligaba a las mujeres a “hablar el doble y callar lo que dolía”.

Durante la quinta jornada de la edición 28 del Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF), la actriz mexicana recibió un homenaje por su trayectoria de 58 años y compartió que, más allá del glamour y la fama, tuvo que hacer durante su carrera sacrificios personales y enfrentar presiones en sus inicios, especialmente como mujer joven en una industria dominada por los hombres.

Recordó con incomodidad su primer estelar en cine, El arte de engañar, que implicaba una escena de desnudo que no estaba contemplada cuando aceptó el papel. “Me temblaba el cuerpo, me tuvieron que dar un relajante, no quería quitarme la ropa, lloraba. Me sentí mal, no me sentí cómoda. Y desde entonces, decidí no hacer más desnudos. Eso me cerró muchas puertas, pero también me salvó”, reveló la también cantante.

Pese a los obstáculos, Verónica encontró formas de romper patrones: fue la primera mujer en Televisa en tener el control total como productora ejecutiva de una emisión, creó personajes, escribió guiones, impulsó protocolos de equidad y protegió a otras mujeres en sus equipos de trabajo. “Cada reconocimiento que se le da a una mujer en el cine es una semilla de igualdad. Yo lo recibo con humildad, pero también con fuerza, porque es para todas”, afirmó durante su participación.

Alza la voz por ellas

En el discurso que dio en el marco de su homenaje, la conductora de Mala noche... ¡No! habló sobre las mujeres en la industria, las que estuvieron antes que ella y las que apenas empiezan. “¡Basta de abusos, de desigualdades, de silencios impuestos! Es momento de hablar entre nosotras, de cuidarnos entre nosotras, de crear espacios para brillar sin miedo”, dijo conteniendo el llanto.

En reconocimiento a la trayectoria de la actriz mexicana de 72 años se le entregó la Cruz de Plata del GIFF y el Premio La Musa, otorgado por la Asociación de Mujeres en el Cine y la Televisión, además de que fue ovacionada por el público presente. “Hoy celebramos el lugar que hemos ganado, pero también reconocemos lo mucho que falta. Tenemos que construir espacios donde la mujer pueda crear sin miedo, donde pueda brillar sin que nadie le apague su luz”, externó.