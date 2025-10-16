“Basta ya”, dice Luis García Montero

“Basta ya”, dijo Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, al enfatizar las discrepancias con el director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, que han marcado el X Congreso Internacional de la Lengua Española.

En entrevista, acusa a la RAE de machista, de no ser diversa e inclusiva y de usar a las otras academias de la lengua española “como si fuesen entidades sometidas al emperador”.

Dijo que al llegar al Cervantes tenía dos tareas: no ser un comprometido partidista y comprometerse con valores como el feminismo, la igualdad, la diversidad y la defensa a la cultura.

Desacuerdo

Por ello ha dicho “basta ya” cuando Muñoz Machado ha hablado mal del Estado español, que le dio 5 millones de pesos para la realización de este Congreso en el que programan eventos sin una sola mujer o imponen su visión de imperio frente a otras academias, y critica que no se haya invitado al encuentro con la prensa al director de la Academia Peruana de la Lengua. “Cuando te encuentras con una academia machista que de pronto organiza una gala de presentación y no hay ninguna mujer, digo ‘no me subo a un escenario donde no haya una mujer’: yo protesté y lo que hizo fue que intervenimos la secretaria general, que es mujer, y yo. Las autoridades peruanas fueron sensibles y han invitado a una poeta a que lea un poema en el escenario”.

Citó también el respeto a la igualdad y a la diversidad, sin el cual, dice, “se cae en la tentación de querer ser centralista y utilizar a las demás academias como si fuesen entidades sometidas al emperador”.