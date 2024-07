Baterista de Paulina Rubio rompe el silencio

En los últimos días Paulina Rubio se convirtió en tendencia en las redes sociales por regañar a uno de sus músicos, en pleno escenario. Todo ocurrió el pasado viernes, durante un show especial del 90’s Pop Tour, al que la “chica dorada” acudió como invitada.

En cierta parte del evento, la cantante se encontraba interpretando el tema “Ni una sola palabra”, y aunque todo parecía ir de maravilla, un problema con la música provocó que se lanzara en contra del baterista. “A ver batería ¿qué pedo, cabrón? ¿Qué pedo?”, reclamó.

El momento quedó grabado en un video que ya circula en todas las redes sociales, y por el que Rubio ha recibido cientos de fuertes críticas. Sin embargo, ante la ola de ataques, ahora es el percusionista quien ha salido en defensa de la artista.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el músico de nombre Luis Martínez compartió un video de minutos antes del incidente, para demostrar que la actitud de Paulina no siempre fue grosera; incluso, él mismo aseguró que “no todo fue malo”. “¡Amigos, no todo fue malo! Antes del incidente estábamos rockeando con madre Paulina Rubio y todos los involucrados”, escribió junto a la grabación.

Por si fuera poco, agradeció a la famosa por haber compartido el escenario juntos y le mandó sus mejores deseos: “Buena vibra para ella, para el ‘staff’ que hizo lo posible por solucionar y para mis amigos músicos que estuvieron conmigo”, finalizó.

A pesar de que Martínez dejó claro que no siente ningún rencor por la artista, debido al incidente que ocurrió en el escenario, los usuarios no opinan igual que él y no pueden perdonar la actitud que mostró Paulina durante el concierto. La intérprete de “Mío” ha sido tachada de grosera, y hasta muy poco profesional, esto a pesar de la petición del músico de parar con las críticas.

“No merecías que te hablara así. Aunque a fin de cuentas, quien quedó mal no fuiste tú”. “Eres un profesional, sinceramente ella no”. “No me gustó la actitud de Pau. Yo puro aplauso para ti”. “Tú resolviste muy bien”. “Ella deja mucho que desear”. “Jamás, por muy enojado que estés, exhibes a un colega”. “Ese trato no lo merece nadie, y menos ante el público”, son algunos comentarios que se pueden leer.