Destruye tu entorno y saca ventaja estratégica. Aprovecha el control de todas las acciones y movimientos con el sistema de combate kinestético. En una guerra de tanques, jets y gigantescos arsenales de combate, el arma más letal es tu escuadrón. Esto es Battlefield 6 Battlefield 6 es un videojuego de disparos en primera persona de 2025 desarrollado por Battlefield Studios y publicado por Electronic Arts. Siendo la decimoctava entrega de la serie Battlefield, el juego se lanzó para Playstation 5, Windows y Xbox Series X/S el 10 de octubre de 2025

La victoria, como quieras visualizarla. Battlefield 6 tiene más formas de ganar que nunca. Alcanza la gloria en modos icónicos y a gran escala, como Conquista, Irrupción y Asalto. Entra en una acción frenética con Captura la colina, Dominación y Carga. Cambia las reglas de la guerra con el renovado y refinado Battlefield Portal. Lucha en ubicaciones icónicas de todo el mundo, incluidas El Cairo, Brooklyn, Gibraltar y más.

Temas

El modo de juego campaña está de vuelta. Maneja tanques por el Sahara. Asalta las playas de Gibraltar. Defiende Nueva York de la invasión. Únete a un escuadrón de élite de los Marine Raiders mientras luchas sin descanso para salvar un mundo al borde del colapso. Este título se posiciona como uno de los mejores shooters del momento.

Estando entre los más vendidos de Steam, se trata de un lanzamiento importante en lo que resta de 2025, y que supone el glorioso regreso de la franquicia. Sin embargo, si bien el título no se encuentra gratis en Xbox Game Pass, sí que podremos acceder a él no solo de forma más barata con el servicio de EA Play Pro, el cual nos da acceso ilimitado al juego, recompensas adicionales, y la posibilidad de ejecutar otros títulos de la compañía.

Un servicio aparte de EA Play, donde si bien este último se encuentra disponible gratis para los suscriptores de Xbox Game Pass Ultimate, brindándote acceso ilimitado a una colección de juegos de EA, con EA Play Pro tienes la oportunidad de disfrutar de lanzamientos nuevos como Battlefield 6, obtener recompensas mensuales, y ediciones premium de títulos como la Phantom Edition, que te brinda mejoras de experiencia, cosméticos para armas y soldados, y una ficha canjeable para la primera temporada del título