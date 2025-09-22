Bautizo y primer año de Anna Paula

Con gran alegría se llevó a cabo el bautizo y primer cumpleaños de la pequeña Anna Paula, quien fue rodeada del cariño de su familia y amistades más cercanas. La ceremonia religiosa estuvo llena de emotividad, donde los padrinos asumieron con entusiasmo el compromiso de guiarla en su vida espiritual. Posteriormente, todos se trasladaron a una alegre recepción en la que reinó un ambiente familiar y festivo. Hubo deliciosos platillos, pastel y muchas sorpresas pensadas para consentir a la festejada