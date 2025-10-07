Bautizo y primer año de Patricio

Un día muy especial vivió el pequeño Patricio, quien fue bautizado y además celebró su primer año de vida rodeado del cariño de sus familiares y amigos más cercano. La emotiva ceremonia fue seguida de una linda recepción donde no faltaron los detalles, las risas y el ambiente que envolvió cada momento. Patricio disfrutó al máximo de su gran día, el cual estuvo inspirado en su personaje favorito, el Pato Donald. Los presentes compartieron una tarde inolvidable, llena de buenos deseos y abrazos sinceros para el pequeño Patricio. ¡Muchas felicidades!