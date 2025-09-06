Beakman vuelve con colaboración

Luego de 2 años de ausencia, la colaboración de Xbox México con el famoso personaje de televisión estadounidense Beakman volvió una vez más para ilustrar a la comunidad gamer con nuevas explicaciones científicas sobre el mundo de los videojuegos y su física a menudo difícil de comprender.

Desde la peculiar gravedad de los anillos flotantes en el universo de Halo hasta el funcionamiento de los autos y su velocidad en el juego de Forza Motorsport, Beakman ha traído el conocimiento hasta los videojuegos para entender un poco más de la ciencia y su presencia en los lugares menos esperados.

Uno de los aspectos que más sorprendió a los usuarios fue que el actor de voz original del personaje, Juan Alfonso Carralero, volvió también para prestar su voz en este gran proyecto que busca unir a los amantes de los juegos de video con su lado más intelectual y científico.

Ciencia en Minecraft

En un video, el personaje explicó el uso del pararrayos en el videojuego de Minecraft, donde mencionó desde un enfoque científico el funcionamiento de la electricidad estática, el fenómeno de la carga de energías y la razón por la que los metales son buenos conductores y funcionan para desviar a los rayos a un lugar seguro.

En esta pequeña cápsula explicativa de 4 minutos, Beakman revela como se forman los rayos, explicando que durante las tormentas el aire caliente de la atmósfera asciende, mientras que el aire frío desciende, generando un ajetreado vaivén de aire dentro de las nubes que provoca el choque entre gotas de agua y cristales, ese roce ocasiona electricidad estática.

Eventualmente, las nubes se llenan de esta carga negativa y conecta con la carga positiva del suelo terrestre, provocando que caigan rayos. “Estos inmensos chispazos pueden alcanzar temperaturas de hasta 30 mil grados centígrados, lo que explica porque tu casa de madera en Minecraft se prende en llamas cuando le cae un rayo”, explicó el científico.