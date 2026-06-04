Beatriz Adriana promete una gran noche

La música regional mexicana tiene voces que trascienden generaciones, una de estas es la conocida cantante Beatriz Adriana, quien se presentará el próximo 7 de junio en el centro de espectáculos La Maraka para ofrecer una velada llena de nostalgia y los temas que la consolidaron como una de las grandes intérpretes del género.

Durante la presentación no faltarán algunos de los temas más emblemáticos de su repertorio, como “La basurita”, “Arrepentida y sola”, “Adiós y bienvenida” y “Cuando regreses”, canciones que siguen vigentes en el gusto del público y que forman parte del legado musical de la artista.