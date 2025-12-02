Beba festeja boda de Paty Cantú

La cantante Paty Cantú y Christian Vázquez se casaron en una ceremonia discreta en la que contaron con la presencia de sus más allegados, entre ellos Itzel Lechuga, la manager de la cantante y, además, pareja de Beba Montes, quien también estuvo ahí para presenciar el trascendente momento.

Si bien, Paty y Christian habían dado a conocer que se casarían —en octubre del año pasado—, la cantante nunca quiso dar detalles relacionados a la planificación de la boda, mucho menos, la fecha en que se llevaría a cabo. Por eso no fue sorpresa que la noticia se diera a conocer posteriormente a la celebración, como tampoco sorprendió que Itzel Lechuga, su manager, fuera una de las invitadas.

Itzel estuvo acompañada de su pareja, y también prometida, Beba Montes, conocida mediáticamente por ser hermana de Gala Montes.

Beba compartió una serie de fotografías de la boda; en una de ellas, aparece junto a Itzel, a quien le agradece por su amor con la frase: “Te amo por siempre”.

La historia de Beba e Itzel

Las jóvenes se conocieron hace poco más de un año, mientras Gala Montes seguía dentro de La casa de los famosos México y su hermana fungía como su representante; fue así como conoció a Itzel, quien pacto con Beba que su hermana abriera uno de los conciertos de Paty Cantú al salir del reality.