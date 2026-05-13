¡Bebé Fresquito!

La temporada de calor puede ser una de las épocas más difíciles para los bebés, especialmente durante los primeros meses de vida. Mientras que los adultos tienen la capacidad de expresar cuándo sienten sed, cansancio o demasiado calor, los bebés dependen completamente de los cuidados y la atención de quienes los rodean. Su organismo todavía es inmaduro y mucho más sensible a los cambios de temperatura, lo que provoca que pierdan líquidos rápidamente y tengan mayor riesgo de sufrir deshidratación.

Aunque muchas veces el calor se relaciona únicamente con incomodidad, en los bebés puede convertirse en un problema serio si no se toman las precauciones necesarias. Las altas temperaturas pueden provocar agotamiento, irritabilidad, problemas para dormir, pérdida de apetito y, en casos más graves, golpes de calor que ponen en riesgo su salud. Por eso, mantener a un bebé hidratado durante esta temporada no significa únicamente ofrecer líquidos, sino también cuidar el ambiente donde permanece, la ropa que utiliza, la alimentación y la exposición al sol. Todos estos factores juegan un papel importante para proteger su bienestar.¿Por qué los bebés son más vulnerables al calor?Los bebés son mucho más sensibles a las altas temperaturas porque su cuerpo aún no logra regular correctamente la temperatura corporal. A diferencia de un adulto, ellos sudan menos eficientemente y su organismo puede calentarse con rapidez. Además, tienen una mayor proporción de agua en el cuerpo, lo que significa que pueden deshidratarse más fácilmente. Otro aspecto importante es que los bebés pequeños no pueden comunicar cuando tienen sed o sienten demasiado calor. Muchas veces las primeras señales aparecen a través del llanto, irritabilidad, cansancio o alteraciones en el sueño. Algunos bebés incluso pueden dejar de comer o mostrarse mucho más inquietos de lo normal.

El exceso de calor también puede afectar su descanso. Cuando un bebé tiene calor suele despertarse constantemente durante la noche, sudar demasiado o tener dificultades para dormir profundamente. Esto no solo provoca cansancio en el bebé, sino también en los padres.Además, los bebés pasan gran parte del tiempo acostados o dentro de carriolas, espacios donde el calor puede concentrarse fácilmente si no existe buena ventilación. Incluso permanecer pocos minutos en ambientes cerrados y calientes puede afectarles rápidamente.La leche materna: la mejor hidrataciónLa leche materna es considerada el alimento más completo para un bebé y durante la temporada de calor cobra todavía más importancia. Está compuesta en gran parte por agua, por lo que ayuda a mantener hidratado al bebé de manera natural mientras también le proporciona vitaminas, minerales y defensas necesarias para proteger su salud.

En días muy calurosos es normal que el bebé quiera alimentarse con más frecuencia. Muchas veces las tomas son más cortas, ya que el bebé busca refrescarse constantemente. Por eso, los especialistas recomiendan ofrecer el pecho cada vez que el bebé lo pida y no esperar a que llore intensamente, ya que el llanto puede ser una señal tardía de sed o incomodidad.

La lactancia materna también ayuda a prevenir infecciones gastrointestinales, las cuales suelen aumentar durante la temporada de calor debido a la rápida descomposición de alimentos y bacterias.

Muchas madres piensan que en épocas de calor el bebé necesita agua adicional, pero en menores de seis meses esto generalmente no es necesario. La leche materna cubre completamente sus necesidades de hidratación. Ofrecer agua antes de tiempo podría incluso resultar peligroso, ya que puede alterar los niveles de sodio y otros minerales en el organismo del bebé.Alimentación con fórmula durante el calorEn bebés que se alimentan con fórmula, es importante extremar cuidados durante esta temporada. Las altas temperaturas favorecen el crecimiento de bacterias en los biberones y la leche preparada, por lo que la higiene debe ser estricta.

Cada biberón debe prepararse siguiendo exactamente las indicaciones del producto. Agregar más agua pensando que el bebé estará “más hidratado” puede afectar el equilibrio nutricional y ocasionar problemas en su salud.

Además, la fórmula preparada no debe permanecer demasiado tiempo a temperatura ambiente, especialmente en días muy calurosos. Si el bebé no termina el biberón, lo más recomendable es desechar el sobrante.

Los biberones, chupones y utensilios deben mantenerse perfectamente limpios y esterilizados, ya que el calor incrementa el riesgo de infecciones estomacales.¿Cuándo puede tomar agua un bebé?Después de los seis meses, cuando comienza la alimentación complementaria, los bebés ya pueden consumir pequeñas cantidades de agua natural. Durante la temporada de calor esto puede ayudar a mantener una mejor hidratación, especialmente si pasan tiempo al aire libre o sudan mucho. Sin embargo, el agua debe ofrecerse con moderación y nunca sustituir las tomas de leche. La leche sigue siendo su principal fuente de hidratación y nutrientes.

También es recomendable incluir alimentos ricos en agua dentro de su alimentación diaria. Frutas frescas como sandía, melón, pera, naranja y papaya ayudan a mantener al bebé hidratado mientras aportan vitaminas importantes para fortalecer su sistema inmunológico.Cómo mantener fresco a tu bebéLa hidratación no es suficiente si el bebé permanece constantemente expuesto al calor. Mantenerlo fresco es igual de importante para evitar que pierda líquidos rápidamente.

Uno de los principales errores durante esta temporada es abrigar demasiado a los bebés. Muchas familias creen que los bebés deben permanecer cubiertos para evitar enfermedades, pero en épocas de calor esto puede provocar sobrecalentamiento.

La ropa más recomendable es:

Ligera.

De algodón.

Holgada.

De colores claros.

Las telas frescas permiten que la piel respire mejor y ayudan a disminuir la acumulación de calor. También es importante evitar gorros gruesos o cobijas pesadas cuando la temperatura es elevada.

Para comprobar si el bebé tiene demasiado calor, puede tocarse suavemente el cuello o pecho. Si la piel está muy caliente o sudorosa, probablemente necesita refrescarse.

La importancia de un ambiente fresco

Los espacios donde permanece el bebé deben mantenerse bien ventilados. Abrir ventanas durante horas frescas del día ayuda a que circule el aire y disminuya la temperatura del ambiente.

El uso de abanicos o aire acondicionado puede ser útil, siempre cuidando que el aire no llegue directamente al bebé. Los cambios bruscos de temperatura pueden resultar incómodos o afectar sus vías respiratorias.

Durante las noches calurosas es recomendable vestir al bebé con pijamas ligeras y evitar exceso de cobijas. Muchos bebés sudan mientras duermen y esto puede interrumpir su descanso.

Los baños tibios también son una excelente opción para refrescar al bebé durante el día. Ayudan a disminuir la sensación de calor y relajan el cuerpo. Sin embargo, no se recomienda usar agua demasiado fría, ya que podría provocar un cambio brusco de temperatura.Cuidados al salir de casaLas salidas durante el calor requieren mayor atención. Los bebés nunca deben exponerse directamente al sol durante tiempos prolongados, especialmente entre las once de la mañana y las cuatro de la tarde, cuando la temperatura alcanza sus niveles más altos.

La piel de los bebés es extremadamente delicada y puede sufrir quemaduras rápidamente. Siempre es importante buscar sombra, utilizar sombreros ligeros y procurar espacios ventilados.

Las carriolas también pueden calentarse mucho durante el día. Muchas personas las cubren completamente con mantas para proteger al bebé del sol, pero esto puede bloquear la circulación del aire y aumentar peligrosamente la temperatura dentro de la carriola.

Lo ideal es utilizar protectores ligeros diseñados específicamente para dar sombra sin impedir la ventilación.El peligro de los automóviles calientesUno de los mayores riesgos durante la temporada de calor es dejar a un bebé dentro de un automóvil. Aunque sea por pocos minutos, la temperatura dentro de un vehículo puede aumentar rápidamente y convertirse en un ambiente mortal.

El cuerpo de un bebé se calienta entre tres y cinco veces más rápido que el de un adulto. Incluso con las ventanas ligeramente abiertas, el interior del automóvil puede alcanzar temperaturas extremadamente peligrosas. Nunca debe dejarse a un bebé solo dentro del vehículo, ni siquiera “por un momento”.

Señales de deshidratación y golpe de calor

Reconocer los síntomas de alerta puede salvar la vida de un bebé. La deshidratación puede comenzar de manera leve pero empeorar rápidamente si no se atiende a tiempo.

Algunas señales importantes son:

Boca seca.

Llanto sin lágrimas.

Menos pañales mojados.

Ojos hundidos.

Irritabilidad.

Somnolencia.

Piel caliente.

Respiración rápida.

Cuando aparece fiebre alta, vómitos, desmayos o convulsiones, podría tratarse de un golpe de calor, una emergencia médica que requiere atención inmediata. Si esto ocurre, es importante llevar al bebé a un lugar fresco, quitarle el exceso de ropa, colocar paños húmedos tibios y buscar ayuda médica lo antes posible.La prevención es la mejor protecciónCuidar la hidratación de un bebé durante la temporada de calor implica atención constante y pequeños hábitos diarios que pueden marcar una gran diferencia. Mantener horarios adecuados para salir, ofrecer alimento frecuentemente, vestirlo de manera fresca y observar cualquier cambio en su comportamiento son acciones fundamentales para proteger su salud.

Aunque el calor forma parte de muchas temporadas del año, los bebés necesitan cuidados especiales para atravesarlo de manera segura. Una buena hidratación no solo ayuda a refrescarlos, también favorece su desarrollo, bienestar y tranquilidad.

Con amor, atención y prevención, es posible disfrutar esta temporada mientras se protege a los más pequeños del hogar de los riesgos que pueden traer las altas temperaturas.