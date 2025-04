Daniela Alexis, mejor conocida como “La Bebeshita”, sigue dando de qué hablar y esta vez no es por un nuevo reality. Después de su paso por La casa de los famosos, decidió darse un respiro de los encierros y enfocarse en nuevos proyectos.

Entre estos, su podcast Coytorreo, en el que habla sin tapujos de temas que a muchas les da pena con sus amigas Pam Carbajal y Jackie Ibarra. Ahí no hay poses ni filtros y, según cuenta, ya se ha ganado unas cuantas enemistades por las revelaciones que suelta. “Quemamos a mucha gente, conocidas, exnovios, examigas… Y, pues, sí se nos va la lengua”, confiesa pícara.

Además de su faceta sin censura, “Bebeshita” se ha metido en el mundo infantil con su canal de Youtube Team BBShito, donde documenta las aventuras de sus fans más pequeños con quienes sale a pasear, al acuario, al parque y a distintas actividades, siempre acompañados de sus papás. “Dicen que los exploto, pero la verdad es que solo los llevo a pasear y les ahorro el dinero a sus papás”, dice entre risas, asegurando que lo hace con cariño y porque siempre ha tenido una conexión especial con los niños. “Como Tatiana, pero sexy; es que esa parte no puedo ocultarla ni evitarla”.

Su lado maternal despierta, aunque por ahora solo con su cerdito influencer, “Albondiguita”, quien acumula miles de seguidores en redes. En el amor, sigue besando sapos en busca del príncipe que le dé una familia. “Me han tocado unos que de plano no, como el grupero casado que me quiso ver la cara o el futbolista que me escondía”, confiesa.

Aunque está disfrutando su soltería, admite que sí le gustaría formalizar y hasta tener hijos.