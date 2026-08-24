Becky G desafía los estigmas

Tras lanzar su quinto álbum de estudio, Becky G habló sin filtros sobre la libertad que encontró para expresar su sexualidad a través de Baraja bendita.

Ante la pregunta sobre qué significaba mostrar un lado más sexual de sí misma, cuestionó las restricciones que históricamente han recaído sobre las mujeres latinas. “¿Por qué ella es una dama en la calle y una perra en la cama; pero, uy, ¿Dios no permita que hable de ello?”, expresó la artista.

Carga social

Becky G sostuvo que durante mucho tiempo le resultó difícil comprender por qué la industria y la propia comunidad tenían problemas para aceptar la expresión de la sexualidad femenina. “Es como ‘amo a las mujeres latinas, pero no queremos que se expresen de esta manera. No queremos que se vistan de esta manera y no pueden hablar de esta manera’”, afirmó.

La intérprete de “Mayores” explicó que su perspectiva cambió a medida que adquirió experiencias personales. “Ahora, no estoy hablando solamente de las mujeres en general. Esta soy yo como mujer. Esto es lo que estoy experimentando”, señaló.