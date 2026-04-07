Becky G habla sobre la infidelidad

El 2023 fue un año especialmente difícil para Becky G. Semanas después de comprometerse con el futbolista estadounidense Sebastián Lletget, surgieron versiones de una infidelidad que marcó su relación.

Tres años después de ese episodio, la intérprete de “A mí me gustan mayores” habló sobre el proceso que atravesó, desde la cancelación de su boda hasta la reconstrucción de su romance. “Cancelé mi compromiso. Me quité el anillo”, reveló en el podcast Call her daddy.

La cantante recordó que no quiso ocultar ni evadir el tema, e incluso lo abordó en su documental Rebecca, estrenado en 2025, con la intención de ser honesta consigo misma y con la importancia que esa relación tuvo en su vida. “¿Cómo puedo haber estado en una relación durante años y pretender que esa persona nunca existió?”, se cuestionó.

También reconoció que, además del dolor personal, enfrentó una presión pública importante, ya que fue juzgada por no tomar decisiones basadas en la opinión de los demás. “Puedes desearlo con todas tus fuerzas, pero eso no es suficiente… si lo haces solo para demostrar que los demás están equivocados, entonces lo haces por los demás”, reflexionó.

Finalmente, Becky decidió escuchar sus emociones y darse un tiempo para reconectar consigo misma antes de tomar una decisión.