Belanova hace cantar a Chiapas

Uno de los conciertos más esperados y que causaba interés en la ciudad era el del tour Vida en Rosa de Belanova, el cual logró superar las expectativas al conquistar desde el minuto uno a todos los presenten en el Foto Chiapas. La agrupación salió en punto de las 10 de la noche para interpretar los éxitos que han cosechado a lo largo 14 años.

Ante cientos de fans, Denisse Guerrero, Édgar Huerta y Ricardo “Richi” Arreola, integrantes de la banda, ofrecieron un amplio repertorio que fue muy aplaudido. El espectáculo se convirtió en una velada llena de emociones en la que todos pasaron de la risa al llanto, del baile al romance y de la nostalgia a la euforia, reviviendo momentos significativos de sus vidas a través de la música de Belanova.

El público chiapaneco acudió desde temprano luciendo sus mejores atuendos, destacando principalmente el color rosa, tonos pastel y brillos, así como enormes moños de colores, rememorando el estilo característico de Denisse en los años 2000.

La emoción alcanzó su punto máximo cuando las luces se apagaron y sonó “Me pregunto por qué”, el primer tema de la noche. La vocalista compartió anécdotas personales y expresó su agradecimiento a sus padres, a quienes dedicó emotivas palabras durante el concierto.

La velada no solo fue musical, sino también un homenaje a la historia y esencia de Belanova. La banda interpretó covers icónicos como “Amor eterno” de Juan Gabriel y “Cómo la flor” de Selena Quintanilla, junto a éxitos propios como “No me voy a morir”, “Por ti”, “One, Two, Three, GO!”, “Baila mi corazón” y “Hasta el final”, este último acompañado por mariachi y con la participación especial de Camila Fernández.

Este esperado reencuentro fue muy bien recibido por sus seguidores, que ya anhelaban volver a cantar éxitos como los que esa noche desfilaron, sobre todo “Rosa pastel”, himno de toda una generación. Los asistentes la corearon al unísono, teñidos de rosa, para cerrar la noche de manera apoteósica.