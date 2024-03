Belanova regresa a Chiapas

La fiebre de “Rosa pastel” invadirá Tuxtla Gutiérrez con la llegada de Belanova a tierras chiapanecas el próximo 2 de agosto, como parte de su gira Vida en Rosa.

La presentación del grupo tendrá lugar en el Foro Chiapas y la venta de boletos comenzará en el mes de marzo en deboleto.mx. Además de Chiapas, la agrupación conformada por Denisse Guerrero, Édgar Huerta y Ricardo Arreola realizará una gira por varias ciudades de la República Mexicana.

Después de estar prácticamente retirados de los escenarios, la alineación musical confirmó su regreso y será Tuxtla Gutiérrez una de las ciudades que visitará próximamente. Esta será una oportunidad para que sus seguidores puedan cantar a todo pulmón temas como “Rosa pastel”, “No me voy a morir”, “Baila mi corazón”, “One, two, three, go”, “Cada que”, “Por ti”, “Me pregunto” y “Niño”.

Belanova es una banda originaria de Guadalajara, Jalisco, cuya historia comenzó en el 2000. Dos años más tarde, el grupo firma con la disquera Virus Récords, propiedad de Universal Music.

A lo largo de su trayectoria han lanzado producciones como Cocktail (2003), Dulce beat (2005), Fantasía pop (2007), Sueño electro I (2010), Sueño electro II (2011) y Viaje al centro del corazón (2018). Luego de varios años, pisarán tierras chiapanecas para traer lo mejor de su repertorio.