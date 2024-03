Belinda cancela presentación

Belinda no se encuentra bien de salud, por lo que tuvo que cancelar su presentación en el Festival Bésame Mucho, el cual se realizaría este sábado en Texas.

La cantante, que regresó hace unas semanas con nueva música estrenando “Cactus”, no apareció en el calendario que el evento compartió en redes tres días del concierto, por lo que sus fans preguntaron por qué no aparecía.

Pero el viernes se confirmó que por prescripción médica, Belinda no podrá actuar en este evento que contempla artistas del regional mexicano, el rock y el pop. Aunque en el comunicado no se especifica cuál es el malestar de la cantante, se enfatiza que por prescripción médica Belinda no se podrá presentar en el Festival Bésame Mucho.