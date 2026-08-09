Belinda conquista “Los 50 más bellos”

Hay algo que hace que “Los 50 más bellos” de People en Español siga siendo una de esas listas que esperamos cada año: no se trata únicamente de quién aparece en ella, sino de lo que dice sobre el momento que está viviendo cada personalidad. Y para la edición 2026, la revista decidió poner a Belinda al frente de la celebración.

La cantante y actriz protagoniza la portada de esta edición, presentada bajo la idea de que la belleza también está en los detalles. Una elección que llega mientras Belinda atraviesa uno de los años más activos de su carrera: acaba de cerrar el rodaje de Carlota, prepara nueva música, regresará a Mentiras en septiembre y también comenzó a hablar de una nueva etapa profesional como productora.

Además, este año participó en la inauguración del Mundial 2026 con “Por ella”, colaboración con Los Ángeles Azules que también forma parte de la banda sonora oficial del torneo. Pero Belinda no está sola en esta edición.

Categorías

La selección de este año reúne a 50 personalidades de diferentes ámbitos y está dividida en cuatro grupos: “La atracción del escenario”, “Razones para no dormir”, “El brillo de la pequeña pantalla” y “El futuro del deporte habla español”.

Entre los nombres aparecen Karol G, Danna, Rosalía, Aitana, Laura Pausini, Isaac Hernández y Pitbull dentro de la primera categoría. También están figuras como Zoë Saldaña, Jennifer Lopez, Sofía Castro y Silvia Navarro en “Razones para no dormir”.

La televisión tiene representantes como Dayanara Torres, Carmen Villalobos, Andrea Meza, Ana Bárbara, Galilea Montijo y Chiquis, mientras que la sección dedicada al deporte incluye a nombres como Karim López, Isaac del Toro, Katia Itzel García y Lamine Yamal.

La propia revista aclara que la selección no se limita a la apariencia: reconoce a personalidades por sus logros, sus obras y su capacidad de emocionar dentro de sus respectivos campos. Y en medio de este grupo tan diverso, Belinda vuelve a convertirse en la protagonista de la portada.