Belinda defiende actuación de Selena

Belinda salió en defensa de Selena Gómez luego de las fuertes críticas que Eugenio Derbez hizo sobre el desempeño de la estadounidense en la película Emilia Pérez.

La española utilizó sus historias de Instagram no solo para lamentar las palabras de Derbez; sino para brindar su apoyo a la cantante y subrayar la importancia de valorar el trabajo de otras personas, en lugar de emitir juicios negativos. “Me parece lamentable que se expresen con esa frialdad del trabajo y el esfuerzo de una mujer tan talentosa y admirable como Selena Gómez. Hay que ser un poco más empáticos con los comentarios que se hacen, ya que pueden dañar los sentimientos de las personas”, escribió.

El hecho

En entrevista con la crítica Gaby Meza, el protagonista de No se aceptan devoluciones calificó como “indefendible” el trabajo como actriz de Gómez, y es que, para él el hecho de que la joven no entendiera el español (idioma en el que se rodó la cinta) hizo imposible que pudiera darle intención a su personaje.

Sin embargo, para Belinda la historia es otra. Ella dejó claro que disfrutó muchísimo la interpretación de Selena en la pantalla grande; coincidiendo así con la opinión de la crítica especializada, ya que Emilia Pérez ha sido halagada y reconocida en diferentes festivales, como el de Cannes. “A mí me encantó la película y su actuación. Ojalá las redes sociales se utilizaran para críticas constructivas y no destructivas”, agregó.

Aunque no mencionó a Eugenio, el mensaje de la española fue una respuesta directa a los comentarios que este hizo y que han generado gran polémica en diferentes plataformas sociales. Por último, Belinda le dedicó unas palabras a Selena con las que le extendió su solidaridad y, sobre todo, admiración: “A lo mejor no te llega este mensaje, pero felicidades por todo lo que has logrado en tu carrera. Hay miles de millones de personas que amamos todo lo que haces. Eres una reina”.

Selena Gómez, por su parte, no se ha pronunciado sobre el mensaje de Belinda; sin embargo, sí respondió a Derbez, y aunque reconoció que pudo haber hecho mejor su trabajo, también confesó que dejó su corazón en esta película. “Lo siento, hice lo mejor que pude con el tiempo que me dieron. Eso no quita cuánto trabajo y corazón le puse a esta película”, expresó.