Belinda defiende corridos tumbados

Minutos antes de ser reconocida con el Premio Evolución, y desde la alfombra de los premios Billboard Mujeres Latinas en la Música 2025, Belinda defendió su incursión dentro del corrido tumbado como una expresión artística legítima y culturalmente valiosa.

La cantante destacó la importancia de ofrecer una propuesta distinta dentro del género, especialmente en un contexto donde ha sido objeto de censura en algunas regiones. “Yo quería hacerlo porque amo los instrumentos mexicanos. Son sonidos increíbles y se pueden usar de manera positiva, sin necesidad de usar letras que no vayan conmigo”, dijo.

La famosa subrayó que su enfoque se centra en conectar desde el sentimiento y no en seguir fórmulas comerciales. “Lo más importante, creo yo, es nunca dejar de creer en ti. No tener miedo de arriesgarte, porque al final, evolucionar también es parte del crecimiento. No encasillarse en un solo género o en una sola cosa. Puedes exponerte y hacer muchas más cosas, más allá de lo que imaginas”, agregó.

Belinda incursionó en este estilo en 2024, con “Cactus”, y ahora continúa explorándolo con colaboraciones con grandes del género como Natanael Cano y Tito Double P. Asimismo, se dijo sumamente orgullosa de destacar en un espacio que ha sido históricamente dominado por hombres, y afirmó que su participación busca abrir espacios para otras voces femeninas.

Además de Belinda, desfilaron por la alfombra otras artistas reconocidas que recibirían el premio más tarde en la gala, entre ellas Selena Gómez (Mujer del Año), Olga Tañón (Trayectoria Musical), Anitta (Premio Vanguard), Chiquis (Impacto), Natti Natasha (Artista Imparable), Ha-Ash (Inquebrantables) y Celia Cruz (Leyenda, póstumo).