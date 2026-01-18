Belinda, directo a España

Ahora sí, es oficial, Belinda anunció que dejó México, una noticia que generó fuertes reacciones entre sus fans. A través de sus redes sociales, la famosa confirmó que se mudará durante una larga temporada a España, aclarando que no se trata de una despedida definitiva, sino de un paso importante en su carrera profesional.

Cabe recordar que la actriz formará parte de la serie histórica Carlota, una ambiciosa producción internacional que se grabará en España y Colombia, donde Belinda interpretará a Carlota de Habsburgo, la última emperatriz de México.

En su mensaje, la histrión expresó sentimientos encontrados: tristeza por alejarse de México, pero también emoción y entusiasmo por este nuevo reto actoral que marca una etapa clave en su trayectoria. “Adiós, México... Me da melancolía cambiar de país por un tiempo, pero a la vez emoción de vivir esta nueva aventura en España. Carlota es un gran proyecto para mí. ¡La última emperatriz de México!”, escribió en sus historias de Instagram.

La despedida

Junto a su mensaje, la intérprete de “Heterocromía” compartió una fotografía tomada desde el interior de un avión. En la imagen, se aprecia una bolsa Chanel negra con un colgante de Labubu.

Con esta nueva etapa profesional, Belinda consolida su proyección internacional, alternando su faceta musical con retos actorales que se le presentan. Fue en agosto del año pasado cuando Beli anunció que tendría que dejar México, país en el que ha desarrollado su carrera artística desde la infancia, para asumir el reto de dar vida a la emperatriz en una nueva serie española. “Me voy a ir muchos, muchos meses, más de seis meses de México. Voy a extrañar mucho, obviamente, todo aquí. Me voy a España seis meses, dos meses a Colombia. Literalmente van a ser entre siete y ocho meses de filmación, de preproducción. Es un proyecto muy ambicioso con Sony y ya quiero empezar a trabajar en él”, reveló la cantante en su momento en entrevista para el programa Ventaneando.