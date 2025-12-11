Belinda genera polémica

Belinda participó en una campaña turística para promover Zacatlán, Pueblo Mágico del estado de Puebla. El video fue compartido en la cuenta de Instagram @visit_puebla, dedicada a difundir destinos, gastronomía y atractivos turísticos de la entidad, y provocó críticas por parte de algunos internautas debido a la presencia de la cantante.

En el material promocional, Belinda es la protagonista y aparece narrando el video con la frase: “Hay lugares que se visitan y otros que se sienten. Zacatlán es de esos que te quedan en el alma”. A lo largo del clip se le observa en primer plano mientras recorre distintos puntos emblemáticos del municipio. Entre las actividades mostradas se encuentran visitas al quiosco de Zacatlán, recorridos por las montañas en rally y la tradicional fabricación de relojes, una de las actividades más representativas del Pueblo Mágico y con una tradición centenaria.

En la sección de comentarios, varios usuarios expresaron su entusiasmo por la participación de la cantante y celebraron la promoción del destino turístico. Algunos mensajes destacaron frases como: “Si Belinda lo dice, entonces mis próximas vacaciones serán en Zacatlán”. “Donde está Beli siempre habrá éxito”. “Princesa del pop latino”. “Ahora quiero ir a Zacatlán y tomarme fotos en cada lugar donde estuvo Beli”.

Opiniones divididas

Sin embargo, también hubo críticas dirigidas a la decisión del gobierno estatal de contar con la artista para el promocional. Algunos usuarios cuestionaron el uso de recursos públicos para este tipo de campañas. “Yo viendo en qué se gastan mis impuestos”. “¿Cuánto nos costó a los poblanos el chistecito de tener a Belinda?”. “Vengan a Puebla, esta publicidad nos costó millones”, fueron algunos de los comentarios negativos que se leyeron en la publicación.