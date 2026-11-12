Belinda habla de las “falsas amistades”

Los fanáticos de Belinda están leyendo entre líneas el mensaje que la cantante compartió en redes sociales, horas después de que se difundieran fotografías de Renata Notni junto a Gonzalo Hevia, empresario que habría sido pareja de la intérprete de “Ángel” y que también llegó a ser relacionado sentimentalmente con Emma Watson.

La tarde del martes comenzaron a circular fotografías de Notni, expareja de Diego Boneta, junto al empresario e integrante de la cuarta generación de la familia Baillères, propietaria de El Palacio de Hierro y Grupo Bal. En las imágenes, ambos aparecen paseando de la mano en Estados Unidos, aunque ninguno ha confirmado si mantienen una relación sentimental.

Posterior a la noticia, “Beli” publicó en su cuenta de Instagram un mensaje que llamó la atención de sus seguidores: “Unfollow a las amistades falsas”. La frase apareció sobre un fondo negro, mientras sonaba el tema “Amiga mía, ese hombre no se toca”, en la versión de Mentiras: La serie, producción que protagoniza la cantante.

En la publicación también se escucha el verso: “Coqueta siempre tras él, siempre tras él, noche y día/ gata en celo, tras él, igual que una sombra”. Sin embargo, Belinda no mencionó a ninguna persona ni explicó a quién estaba dirigido el mensaje.

¿Indirectas o coincidencia?

Ante la coincidencia de ambos acontecimientos, algunos seguidores interpretaron la publicación como una posible indirecta para Renata Notni, mientras que otros consideraron que podría estar relacionada con Kenia Os, debido a que ambas artistas ya no han aparecido juntas públicamente.

Belinda y el empresario fueron relacionados sentimentalmente a finales de 2022, cuando fueron vistos juntos durante la inauguración de una tienda. Los rumores sobre su romance continuaron hasta 2025, aunque ninguno de los dos hizo declaraciones formales para confirmar el estado de su relación.

El año pasado, Belinda también lanzó “Heterocromía”, canción incluida en su álbum Indómita, que fue relacionada con su historia amorosa con el cantante. Sin embargo, la intérprete tampoco ha confirmado que el tema esté dedicado a una expareja en particular.

Belinda y Renata Notni han coincidido en distintos proyectos y eventos profesionales. Una de sus apariciones más comentadas ocurrió durante la Semana de la Moda de París, donde ambas participaron como embajadoras de L’Oréal en 2024 y 2025.

En una de esas presentaciones, Belinda sufrió una caída mientras caminaba por la pasarela y fue auxiliada por la cantante brasileña Anitta. Detrás de escena, Renata Notni también se acercó a ella y la abrazó mientras lloraba.

El gesto de la actriz fue celebrado como una muestra de apoyo y sororidad, y recibió comentarios positivos en redes sociales.