Belinda habla de supuesta infidelidad

Belinda regresó a la Ciudad de México tras participar como modelo en la Fashion Week de París por segundo año consecutivo.

La actriz y cantante fue abordada por diversos medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; no solo fue cuestionada sobre la pasarela, también respecto a sus problemas de salud y las revelaciones que Lupillo Rivera hizo de su romance en su libro autobiográfico Tragos Amargos.

La artista intentó evadir a la prensa, incluso se negó a responder las preguntas de los corresponsales; no obstante, sí reaccionó a la presunta infidelidad que Lupillo Rivera habría dejado entrever en su biografía. “Estoy muy acostumbrada a que siempre usen mi nombre para decir cualquier tipo de cosas. No tengo nada que hablar al respecto. Yo no hablo de personas irrelevantes”, dijo Belinda para la prensa. Respecto a que supuestamente tenían planes de tener hijos, comentó: “Ay no, qué bárbaro”.

Qué dijo Lupillo

El “Toro del Corrido” concedió una entrevista para el programa Buena Vibra, donde habló a grandes rasgos sobre el contenido de su autobiografía. Entre los temas que abordó, destacó su romance con la estrella pop. Y es que hasta la promoción de este libro, ninguno de los dos había dado declaraciones al respecto, por lo que se desconocían muchos detalles sobre lo sucedido.

Según el intérprete de regional mexicano, su relación amorosa con Belinda duró aproximadamente siete meses y ocurrió cuando ambos se encontraban trabajando como coach de La Voz México.

Lupillo Rivera contó que, según su versión de los hechos, Belinda habría dado el primer paso cuando le robó un beso. En aquel entonces, él tenía una relación amorosa con una joven llamada Shirley Arroyo, la cual terminó tras lo sucedido.