Belinda habría cancelado dueto

Como “Beli-k”, la nueva etapa de Belinda ahora dentro de los corridos tumbados, la cantante se ha anotado dos grandes éxitos en su regreso musical, el primero con “Cactus”, dedicada su ex Christian Nodal, y el segundo con “300 noches”, al lado de Natanael Cano.

Sin embargo, la colaboración con el precursor de este nuevo género musical no sería la única que la famosa tenía planeada, y es que se sabía que la española estaba preparando un dueto con Marca Registrada, pero este se acabó incluso mucho antes de empezar. Beli, habría cancelado su participación con el grupo, luego de unas declaraciones que su vocalista, Fidel, hiciera en redes sociales sobre la relación de la intérprete con Christian Nodal.

Aunque ni la agrupación ni Belinda han dado una versión oficial al respecto, el propio Fidel reveló que la canción que tenían destinada para la también actriz sí saldrá en su próximo álbum, pero en solitario. “Le pondremos ‘la huérfana’. Ni Beli ni Kenini, se va a ir con la Marca Registrada nada más”, escribió Tiktok donde además dejaron un adelanto del tema.

De inmediato, cientos de comentarios empezaron a inundar la publicación, culpando a los ácidos comentarios del cantante. Después del anuncio, varios seguidores lamentaron que por los ácidos comentarios del vocalista se terminara la idea de hacer un dueto. “Ya no se nos hará por el bocón de Fidel”. “Si pega, nos hacemos un tatuaje”. “Con Belinda sonaba”. “Sí la quería con Beli”. “Sin Belinda no va a pegar. Ni modo”, son algunos de los mensajes que se pueden leer.

¿Qué es lo que enojó a Beli?

En una entrevista que ofreció para un creador de contenido, el cantante fue cuestionado sobre los tatuajes, y a manera de broma se autonombró “antitatuajes de ojos”, una clara referencia al que Nodal se hizo cuando era pareja de Belinda.

Pero los comentarios no terminaron ahí. Fidel también aseguró que su posición económica no era tan buena como para darle dinero a nadie más, lo que muchos consideraron hacía alusión al dinero que, presuntamente, Belinda le pedía a Nodal. “No, nosotros somos antitatuajes de ojos. Y no tenemos dinero para andar repartiendo”, dijo.

Hasta el momento la protagonista de Amigos x siempre no ha hablado al respecto y las versiones de un arranque de ira de su parte tampoco se han confirmado, pero sus fans se quedarán con las ganas de escucharla en un nuevo “corrido tumbette”, como se ha calificado su nueva música.