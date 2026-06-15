Belinda niega desplante de Salma

Belinda compartió detalles de la cálida convivencia que tuvo con Salma Hayek y desmintió que le hiciera un desplante, incluso la describió como una persona cercana, divertida y muy carismática. “¡Ay!, es lo máximo, me dio hasta una nalgada de la buena suerte. Me dijo “no, beso no, nalgada’. Y entonces ya muy linda, es lo máximo. Ella es muy divertida, muy simpática y me cayó muy bien”, relató entre risas.

Belinda también coincidió con Shakira durante esta celebración deportiva y aprovechó para expresar la admiración que siente por la intérprete colombiana, con quien aseguró mantener una excelente relación. “Con Shakira me llevo muy bien, es una mujer increíble, talentosa. Yo solamente tengo cosas buenas que decir de mis compañeras, admiración total, profundo respeto para todas”, afirmó.

Siempre aliada

La cantante de “Por ella” destacó además la importancia de respaldar y reconocer el trabajo de otras mujeres, un mensaje que ha mantenido constante a lo largo de su trayectoria artística.

“Siempre voy a empoderar a la mujer. Amo a las mujeres, la respeto y arriba las mujeres siempre. Pues yo siempre, ya saben que yo siempre tengo cosas bonitas que decir. Aún a los malos comentarios que siempre existen, yo soy una mujer de buenos sentimientos, de buen corazón, con buenas intenciones y es lo que siempre le voy a desear a mis compañeras, a las mujeres, a los hombres y a todo el mundo y sobre todo a México que es un país que le agradezco siempre el amor que me da”, expresó.

Confirmó que trabaja en otros proyectos de actuación, incluyendo Carlota, producción prevista para el próximo año, y reveló que dará un paso importante al debutar como productora de una serie basada en hechos reales. “Además voy a estar produciendo mi primera serie, que es una serie muy importante de una historia que pasó hace algún tiempo, que ya lo verán”, dijo.