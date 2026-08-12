Belinda no busca amor

Belinda dejó claro que actualmente no busca pareja y que sus energías están puestas en los proyectos que tiene por delante. En entrevista con People en Español, donde protagoniza la edición de “Los 50 más bellos”, Beli habló de amor, amistades, belleza y de las lecciones que le han dejado más de dos décadas bajo los reflectores.

Al preguntarle si una relación podría sumar a sus sueños, respondió tajante: “En este momento estoy muy concentrada en mi trabajo; en este momento mi trabajo es mi prioridad y no estoy pensando en otra cosa”.

Razones para mantenerse ocupada le sobran. Tras concluir el rodaje de Carlota, serie en la que interpreta a Carlota de Habsburgo, prepara nueva música, su regreso a Mentiras y una nueva etapa como productora.

A sus 36 años, también tiene otra manera de medir el éxito: “Para mí no se mide con premios ni proyectos, porque al final, si no estás feliz y si no tienes paz, pues no tienes nada”.

Intimidad

La intérprete confesó, además, que su círculo verdadero es pequeño. “Tengo mucha gente conocida y amigos, muy pocos, porque yo sé quién realmente me quiere por mí, y eso vale más que nada”, afirma.

Si pudiera hablar con aquella Belinda que grabó su primer disco a los 15 años también tendría un consejo: “Que no se tome las cosas tan en serio, que no sufra tanto, que trate de disfrutar un poco más la vida”.

Mientras llega lo siguiente, tiene claro cómo quiere vivir: “Que disfrute más, que fuera más feliz. Eso le diría a la Beli de 15 años”.