Belinda considera que cualquier mujer puede identificarse con su nueva canción “La mala”, pues piensa que a todas les ha pasado alguna vez que hablen mal a sus espaldas. “Es una canción que nació espontáneamente, como todas las que van a conformar este disco, pero con esta pasó algo muy curioso, todas las mujeres a las que se las enseñaba me decían ‘claro, a mí también me pasó algo así’, es una canción que habla de cómo muchas veces nos ponen como ‘La mala’ de la historia”, asegura.

El tema nace, sin embargo, de la propia experiencia que Belinda ha tenido con cómo se ha manejado su imagen en las redes sociales, donde la señalan como una mujer dura o complicada. “En el final de la canción contamos eso, cómo todo es parte de la percepción de la gente, del público, cuando en realidad yo soy otra persona totalmente diferente”, asegura la famosa.

Aunque busca con este tema demostrar que es una artista sensible, amable y buena, no como la han retratado en las redes sociales, también disfruta ahora asumir el papel de “La mala”. “Si no hablan de ti, no eres relevante, aunque hablen mal, hasta que no seas percibida como un monstruo, no eres relevante”, asegura la cantante, que ahora no tiene miedo de también asumir ese rol que le han dado.

Para transmitir ese mensaje eligió también llevarlo en la letra de sus canciones y en un video, donde el público, fans y detractores notarán cómo Belinda aprovecha eso que han dicho de ella. “Es un personaje (que se verá en el video) de una mujer a la que le tiran ‘hate’ y ella es como la bruja del lugar, que todo mundo juzga, pero después se transforma y vemos cómo todo era parte solamente de un estigma”, revela Belinda.

También la cantante se apoya en nuevos géneros, que quizás antes no se hubiera atrevido a explorar, en este caso el trap. “Siempre me ha gustado el trap, me gusta mezclar, como lo hicimos con los Ángeles Azules: me doy cuenta de que justo cuando me gusta hacer cosas diferentes pasa la magia en el estudio, me siento inspirada, y estoy arriesgando me más que nunca”, asegura Belinda.

Estrenos

Aun así, “Beli Bélika”, como se presenta ahora en cada una de sus canciones, sigue también enfocada en el pop. En octubre lanzará un nuevo tema con Kenia Os, y en diciembre prepara colaboración con un reguetonero puertorriqueño del que no quiso dar detalles.