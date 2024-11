El creador de contenido Luis Castilleja, mejor conocido en redes sociales como Temach, arremetió en contra de la cantante Belinda por no tener hijos desde hace años, y señaló la cantante ya no podrá ser mamá.

Por medio de un video en sus plataformas digitales, Temach comentó: “Yo he escuchado a un chingo de morras de 35 diciendo ‘yo no sé si quiero tener hijos’. ¡Ya no los tuviste, ya no lo tuviste! Pero están como una negación impresionante”.

Según Temach, Belinda ya no puede tener hijos a sus 35 años de edad, porque implicaría una irresponsabilidad. “El otro día veía a Belinda. Belinda es de mi rodada. Belinda ya no tuvo hijos y el otro día dijo una mamada. ‘Ay, no, todavía estoy muy joven, primero quiero tener muchos novios y luego me voy a casar y tener hijos’. ¡Ya no tuviste hijos!”, expresó.

“Ese es el pedo de que nuestra sociedad trata a las mujeres como niñas, que tienen 35 y se dan cuenta que tal vez se les está yendo el tren. ¡Ya se te fue el tren, ya no pasó!”, asegura.

El Temach comparó el tener hijos con tomar un vuelo, pues dijo: “Es como cuando tienes un vuelo a las 10:00 horas y te levantas a las 11:00 horas. Ese avión ya despegó, ya esta volando, ya casi aterriza y tú sigues en tu casa”.

El video de Temach que fue compartido por la cuenta de Tiktok @eltemachayud y hasta el momento ha acumulado miles de comentarios, en muchos de los cuales lo critican.