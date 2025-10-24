Belinda pidió selfie con un fan

César Echeverría, un joven modelo oriundo de Guadalajara, causó sensación en redes sociales luego de que Belinda lo llamó guapo en un concierto que ofreció en Jalisco, como parte de las Fiestas de Octubre.

Fue el pasado 19 de octubre cuando la estrella pop se presentó en el foro principal. Durante el show, protagonizó dos momentos que se viralizaron en redes sociales: lloró con “Luz sin gravedad” y le pidió una foto a un fan. “Con el guapo, con el guapo, acércame al guapo, quiero una foto con el guapo”, dijo Belinda emocionada, y él aceptó gustoso.

Hasta la fecha, se desconoce mucha información sobre César Echeverría, solo se sabe que tiene una cuenta en Instagram con 9 mil seguidores. En este espacio suele compartir fotos de sus viajes a lugares emblemáticos alrededor del mundo, así como algunas tomadas en aparentes sesiones fotografías, por lo que se especula que es modelo de marcas reconocidas.

De hecho, en ese espacio compartió la selfie que se tomó con Belinda en el show del fin de semana e hizo una promesa. “Prometo ser un buen migajero”, escribió César.