Belinda recibe amenazas de muerte

Belinda dio a conocer que, tras hacer una aclaración en redes sociales, comenzó a recibir muchos comentarios negativos y, no solo eso, sino que también hubo quienes la amenazaron de muerte, por lo que, tajante, envió un audio a sus fanáticos para aclarar que reprueba la incitación al odio y pide respeto y empatía, tanto para ella como para sus compañeras de la industria musical.

Cuando la cantante de “Luz sin gravedad” recurrió a las redes para aclarar que, cuando se refirió a sí misma y a Danna como “pop stars” mexicanas, no trataba de excluir a Kenia Os, con quien ya había colaborado en el tema “Jackpot”, en 2024, su explicación no fue del gusto de varias usuarias y usuarios.

Como ella misma confirmó, a través de una nota de voz, borró ese comentario, debido a la gran cantidad de mensajes negativos que comenzó a recibir. “Borré un comentario porque comencé a recibir muchísimo ‘hate’, muchísimo odio, he recibido miles de comentarios negativos hacia mi persona, para mí es importante parar este odio, estos insultos”, señala.

Beli se sinceró y expresó que, como nunca antes le había ocurrido, su mensaje también propició que recibiera amenazas de muerte, hecho que vulneró su paz mental. “He recibido amenazas de muerte, yo no estoy acostumbrada a recibir amenazas de muerte y, creo que los ‘fandoms’, deben de tener límites, evidentemente, por salud mental, borré mi comentario, no porque tenga algo contra alguien”, aclaró.

La también actriz lamentó el odio que ha recibido, pues asegura que, a lo largo de su trayectoria, se ha mantenido en una línea de respeto y admiración, cuando se trata de reconocer el talento y la virtuosidad de otras exponentes del género pop. “Yo no soy una persona que incita al ‘hate’, entonces quiero pedirles que, por favor, recibamos los comentarios positivos; cuando recibimos comentarios negativos, nosotros no respondamos ni con odio ni con ‘hate’, estamos en un mundo en que, ya demasiado odio hay”, externó.