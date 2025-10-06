Belinda regresa al teatro

De acuerdo con lo revelado en el programa Productora 69, Belinda solicitó algo poco común para formar parte de Mentiras: All Stars, y como sabemos, hizo algo muy similar en la serie.

La condición que la cantante puso fue llevar y usar su propia ropa en escena, y es que según el periodista Jorge Carbajal, la intérprete pidió que no se le confeccionara ni asignara vestuario, sino que ella misma elegiría sus atuendos de marcas como Chanel, Louis Vuitton y Christian Dior.

Aunque para muchos esta condición sonó a capricho, lo cierto es que tiene antecedentes, pues durante la grabación de Mentiras, la serie, Belinda ya había aportado gran parte de su propio guardarropa, sin recibir ningún beneficio económico a cambio.

En entrevista con CNN en Español, la cantante confesó que lo hizo por gusto y generosidad: “Puse algunas cosas, no toda, más de la mitad… Yo soy muy generosa, yo no soy coda. En la vida hay que ser generoso, porque lo que das, se te regresa”, expresó con su característico humor.

Con esta nueva cláusula, la diferencia es que ahora la producción sí cubrirá un pago por el uso de su vestuario, reconociendo el valor que tiene portar piezas de alta moda en escena, siendo ella quien más ha dado de qué hablar por su vestuario.

Belinda ya tiene experiencia en musicales, y es que en 2020 formó parte de Hoy no me puedo levantar, proyecto que le permitió reconectar con el teatro. Ahora regresa al teatro acompañada de Mariana Treviño