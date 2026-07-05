Belinda responde con fotos en piyama

La cantante Belinda reaccionó a las burlas por cambiar una frase que se ha hecho viral para alentar a la selección mexicana y su paso por el Mundial 2026.

La famosa, quien estuvo presente en el estadio Ciudad de México durante el partido de México contra Ecuador (2-0), compartió varias fotos sexys en pijama a manera de respuesta a los “memes” que le han hecho por haber cambiado el “¿Y si sí?” por “¿A que sí?”.

Belinda entregó el trofeo el Superior Player of the Match al futbolista Julián Quiñones, y fue entrevistada sobre la actuación del equipo mexicano en el partido de dieciseisavos de final. Aunque Beli, como la llaman sus fans, elogió a la selección nacional, el que haya confundido dicha frase la ha hecho protagonista de memes.

La también actriz, quien protagoniza la serie Carlota, se toma las cosas con humor, y no solo publicó en sus redes algunos de los “memes” que le hicieron, sino que consintió a sus 18 millones de seguidores con fotos en piyama que acompañó con la frase: “¿A que sí?”.

En familia

Belinda asistió el partido de México contra Ecuador acompañada de sus padres y su hermano. También fue vista con el cantante Miguel Bosé.