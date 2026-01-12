Belinda revela su tratamiento facial

Acostumbrada a mostrarse con una imagen cuidada sobre el escenario, la cantante Belinda compartió un procedimiento que forma parte de su rutina personal de bienestar y belleza.

A través de su cuenta de Instagram, la famosa publicó una imagen en la que se observa su brazo con una vía intravenosa conectada a una manguera transparente, acompañada del mensaje: “Empezando el año con mi rutina. Amamos”. Posteriormente, la intérprete difundió otra imagen en la que aparece una máquina que libera gas a través de una manguera hacia un recipiente con agua. En esa misma publicación, Belinda señaló que se trata de una terapia con hidrógeno, la cual, de acuerdo con lo que compartió, le ayuda a fortalecer su sistema inmunológico, además de contribuir a la energía, el descanso y una “piel radiante”.

La artista también mencionó que no es la primera vez que se somete a este procedimiento. “Llevo un par de años disfrutando de los beneficios”, escribió. Durante el proceso, además, estuvo acompañada por personal especializado.

¿Qué es la terapia con hidrógeno?

De acuerdo con información difundida por clínicas que ofrecen este tipo de servicios, la terapia con hidrógeno utiliza hidrógeno molecular, una molécula que puede ingresar a las células del cuerpo. Sus promotores señalan que este elemento tendría efectos relacionados con la reducción del estrés oxidativo y la inflamación, así como con el apoyo a la salud celular.

Sus promotores también mencionan que el hidrógeno molecular podría influir en procesos celulares vinculados con la regulación de la muerte celular programada, así como en la función mitocondrial, responsable de la producción de energía en las células.

Otros posibles efectos señalados incluyen apoyo a la claridad mental, al enfoque y a la función cognitiva, además de un papel potencial en procesos de detoxificación celular.