Belinda se disfraza de Greta Gremlin

Belinda, amante del Halloween y del terror, elogió disfrazarse este año de Greta Gremlin y sorprendió a los invitados del Beliween 2025 que organizó, al que asistieron varios famosos como Aislinn Derbez, quien se disfrazó de Aarón Abasolo, uno de los personajes más emblemáticos de su padre Eugenio Derbez.

Antes. de su aparición, Belinda compartió en redes sociales qué significa el disfraz de este año, Greta es una “gremlin” femenina, un personaje de la película Gremlins 2, estrenada en 1990.

Un “gremlin” es una criatura mitológica traviesa, se usa para referirse a cualquier cosa que cause problemas o caos de manera inexplicable. El término se popularizó con películas como Gremlins, lanzada en 1984.

Terror pop

“Su aura neón se distorsiona en un verde radioactivo, no es oscuridad es exceso de energía contenida la vibración de alguien que ya no puede fingir dulzura”, se lee en el mensaje de la cantante en el que explica su disfraz.

Beli, quien hace unos días compartió momento lleno de glamour con la estrella Cher, ahora apareció convertida en una criatura “salvaje” de color verde: “Las pestañas siguen largas, el ‘look’ sigue icónico, pero ahora hay algo salvaje casi caricaturesco que late detrás de cada pestañeo”.

Belinda, se transformó en su forma más indomable, rindiéndole tributo a su más reciente disco Indómita, el quinto álbum de estudio, lanzado el 5 de junio de 2025. “Su melena sigue perfecta su maquillaje intacto, ni el caos arruina un delineado así pero hay una chispa traviesa, peligrosa, y adorable a la vez. La ‘bruja pop’ se ha convertido en su forma más indomable una criatura que podría reírse en un club subterráneo mientras el mundo arde a su alrededor”, añadió.