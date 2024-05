Belinda sigue sanando heridas

Lo que Belinda hace puede gustar o no, pero definitivamente no deja indiferente a nadie, por eso a pesar de que su reciente sencillo “300 noches” ha dividido opiniones entre sus fans, estos no han dejado pasar las referencias que, aseguran, la cantante hace sobre un amor pasado, y no, no es Christian Nodal.

En la red social X, los fans han analizado la letra de esta canción y la simbología que aseguran hay en el video, y han llegado a la conclusión de que Belinda, está sanando sus heridas emocionales a través de la música, pero al parecer en esta ocasión el aludido fue una pareja de hace 15 años y con la cual vivió un polémico romance, se trata del futbolista Giovani Dos Santos, o al menos a esa conclusión llegaron los “belifans”.

La usuaria @flawlessbeli hizo un detallado análisis y comenzó destacando la figura del toro, la cual aparece en distintos momentos del video, y relacionándolo con los signos zodiacales, el futbolista nació el 11 de mayo por lo tanto es Tauro.

También recordó que Giovani celebraba sus goles haciendo la “beliseñal”, es decir, ponía su brazo derecho en alto y con el puño cerrado en la frente, y en el video Belinda aparece con ese brazo sujeto a un aparato que parece ser ortopédico, tal vez como símbolo de fractura emocional.

En otra escena, donde ella aparece sentada en torno a una mesa frente a Natanael, en un cuarto con paredes blancas, se pueden apreciar láminas que se utilizan para el test de Rorschach, una técnica que se utiliza en psicología para evaluar la personalidad; y según esta usuaria después de su ruptura con Dos Santos, Belinda declaró que él era un mitómano.

Belinda aparece con un chaleco con dinamita y con un minutero que marca las 2:10, lo que interpretó como una referencia al año 2010, cuando la cantante y el deportista terminaron. Reforzó más la idea de que el hombre aludido en “300 noches” es Giovani, porque en una secuencia Natanael aparece luciendo una playera de futbolista con la leyenda “Balenciaga”.

Sobre la letra, se refirió a ciertas frases como “no puedes seguir siendo el rey, sin esta reina a tu lado”, asegurando que Giovani perdió toda la atención de la gente cuando terminó con Belinda.