Belinda simula asalto en transporte

Belinda está de vuelta en México; viajó desde España para presenciar la reapertura del estadio Banorte y el partido de la sección mexicana contra Portugal. La famosa puso un poco de humor a su estadía, con un video que compartió, donde simula un asalto en un camión de transporte público.

Cuando la cantante de pop anunció que se mudaría al viejo continente, por un par de meses, debido al rodaje de Carlota, la serie histórica en que “Beli” da vida al personaje principal, se pensó que no sabríamos de ella por una larga temporada.

Pero, a diferencia de lo que se pudo pensar, desde su estancia en España, la también actriz ya ha realizado dos viajes exprés al país; el primero, con motivo de la comentada fiesta de XV años de Mafer en Tabasco, un evento social al que fue invitada para cantar el tema “Happy birthday” y, ahora, el encuentro deportivo.

Este no fue el único motivo por el que arribó a la capital; Belinda se reencontró con Los Ángeles Azules, con los que ya había colaborado anteriormente, en el tema “Amor a primera vista”, para grabar un video musical del que no se tiene muchos detalles, no más de los visibles durante la filmación, donde se le vio a la joven usar el cabello trenzado y vestir un atuendo urbano; a su alrededor, aparecen múltiples extras que bailan y aplauden sonrientes.

Momento icónico

Tras un día agitado, Beli culminó las actividades en nuestro país con un video en donde aparece abordando un autobús, en donde, con un tono de voz carismático —como el de su personaje Daniela en Mentiras— pide a los jóvenes que se encuentran a borde que, al parecer no son verdaderos pasajeros, sino conocidos suyos —uno de ellos, hasta lo llamó por su nombre—, que le entreguen sus pertenencias de valor. “Ya se la saben, carteras y celulares, no te gas..., tu cartera, tu cartera, Chema, dame tu cartera, celular..., cartera, por lo menos, dame lo que tengas, este se ve que es de Cartier”, dijo, causando la carcajada de los presentes.

Sin importar que la intérprete de “Pobre niña nice” hiciera alusión a uno de los actos ilícitos más frecuentes en México y que afectan a 200 mil personas anualmente —de acuerdo con el Inegi—, sus fans tomaron el hecho con buen humor e hicieron comentarios positivos acerca de Belinda y su autenticidad, la cual, aseveran, que no los deja de sorprender. “¿Qué estaba haciendo en un microbús?”. “La amo, es lo máximo”. “Lo ‘random’ e icónica que es Belinda, la amo”, fueron algunas de las reacciones.