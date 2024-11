Belinda y Bellakath cantarán juntas

Bellakath presume que se viene una sorpresa musical con Belinda, la reguetonera que se dio a conocer con el tema viral “Gatita” reveló que ella y Belinda unirán sus voces en un tema que adelantó, llevará por título una corta palabra en francés, eso sí, la popera la «condicionó”.

Hilda Katherinne Huerta Díaz, el verdadero nombre de Bellakath se ha convertido en una figura influyente en el género del reguetón, especialmente conocido como “reguetón mexa” y “neoperreo”.

Bellakath comenzó su carrera musical en 2018 y ha ganado popularidad rápidamente gracias a sus letras explícitas y su estilo provocador, “Gatita,” junto con “Reggaeton Champagne” se han vuelto virales, acumulando millones de reproducciones en plataformas. En 2023, lanzó su álbum debut titulado Kittyponeo. Su segundo álbum, SATA 42, vio la luz en julio de 2024. Algunas letras de sus canciones han generado controversia debido a su contenido explícito, lo que ha llevado a debates sobre la representación femenina en la música urbana.

Belinda comenzó su carreta musical desde que era una niña, sus apariciones en telenovelas infantiles estuvieron de la mano de la música, pasión que la sigue acompañando, actualmente alista el lanzamiento del que será su cuarto álbum de estudio, que incluye éxitos como “Cactus”, un tema en el que revela detalles de su polémica relación con Christian Nodal.

La condición que puso Belinda

Belinda tiene varias ideas para la nueva canción junto a Bellakath, y así lo contó al reguetonera al programa Hoy, donde adelantó que cuando se reúnan en el estudio, entre las dos compondrán dicho tema que podría conjugar el reguetón con el pop, eso sí, Belinda le dejó claro a Bellakath que ella no es tan atrevida.

Para esta última no hubo problema, pues ella se adapta. “Yo le dije ‘¿qué vamos a hacer?, ¿un pop o un reguetón?’, y me dijo ‘vamos a hacer lo que tú quieras, pero yo no puedo cantar tan extrovertido como tú’. Le dije ‘OK, no te preocupes, tú haces la parte bonita y yo me encargo de lo que sabe hacer Bellakath’”, detalló.

Bellakath sabe que ambas son de estilos muy distintos, por eso promete que la colaboración va a sorprender. “Me emociona, ella es como una chica muy fresita y yo soy más extrovertida”, reflexionó.