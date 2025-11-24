Belinda y Cazzu demuestran sororidad

Belinda, quien fue pareja de Christian Nodal, y Cazzu, madre de la primogénita del cantante, se mostraron cercanas durante la presentación de la revista GQ en la Ciudad de México, un gesto que los fanáticos interpretaron como un ejemplo de respeto y sororidad.

A través de sus historias en Instagram, Belinda presumió la buena relación y el “clic” que hizo con la rapera argentina. Al finalizar el evento, Belinda compartió un álbum de fotografías en su perfil de Instagram acompañado de un mensaje conmovedor: “Especial fue la velada, compartida con personas a las que quiero y respeto tanto”, expresó.

Además, agradeció el reconocimiento como Mujer del Año y elogió a las “mujeres anónimas que sostienen al mundo sin pedir aplausos”.

También agregó un mensaje cargado de simbolismo: “Pienso en María Magdalena, una mujer juzgada, incomprendida, poderosa, que caminó con una fuerza interior tan grande que la historia no pudo borrarla”.

Aunque no mencionó directamente a Cazzu, los fans interpretaron las palabras de Beli como un gesto de agradecimiento.